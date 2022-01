Aleggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiarsi i lavori del seggio-parcheggio per i grandi elettori positivi al Covid: tanto al Quirinale è già stato eletto Mario Draghi col 101% dei voti. È un nuovo sistema elettorale perfettamente in linea con i tempi che corrono: l’elezione per acclamazione, riservata […]

L’intervista. Luciano Canfora “Se eleggono il premier svolta presidenzialista contro la Costituzione” “Togliamo l’aggettivo ‘banchiere’ e diamo a Mario Draghi quel che gli compete. È un uomo politico al cento per cento che ha occupato, grazie a una carriera molto apprezzata e anche magari un po’ fortunata, quello che oggi è il luogo della politica per eccellenza: la Bce. Se, come appare verosimile, dovesse essere eletto alla […] Di Antonello Caporale

Anno giudiziario “Macché riforme: vendetta del potere contro i giudici” Inaugurazione. A Palermo Nino Di Matteo duro sulle leggi Cartabia; Ardita a Reggio Calabria: “Il garantismo tuteli prima i deboli, non i boss” Di Gianni Barbacetto, Antonella Mascali e Lucio Musolino

Il Dossier Liste d’attesa, il bluff delle regioni L’altra faccia del Covid. Sei miliardi di prestazioni non erogate nel 2020: entro il 31.1 servono i piani di rientro. Ma tutti latitano E il 67% dei soldi stanziati finora non è stato speso Di Alessandro Mantovani e Natascia Ronchetti

“Bloccato il Superbonus”. Imprese contro il governo La cessione del credito dei bonus limitata a un solo passaggio equivale a una paralisi dell’edilizia. Lo denunciano costruttori, organizzazione artigiane, ma anche Cinque Stelle, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Ma il governo non ha dubbi: è una misura necessaria per interrompere la catena di cessioni che negli ultimi mesi hanno dato luogo a […] Di Patrizia De Rubertis

Seimila barili in mare Perù, disastro nelle riserve. Repsol si perde il petrolio Lima chiede una cauzione di 34 milioni di euro, la società dice che la colpa è dello tsunami di Tonga Di Roberta Zunini

L’intervista. Alessandro Haber Io, da 40 anni (il) vedovo… Nel 1982 usciva il secondo capitolo di “Amici miei” in cui l’attore è protagonista di una delle scene più cult di tutta la serie Di Alessandro Ferrucci

Pd. Oggi riunione con Letta L’ex banchiere spera nel caos tra i partiti. Derby Casini-Amato A Palazzo Chigi non ci pensano proprio a commentare ufficialmente il ritiro di Silvio Berlusconi e tanto meno le parole che dicono che Mario Draghi deve rimanere premier. Eppure, la partita va avanti, i giochi sono considerati ancora da fare. Anzi, il mancato endorsement di Berlusconi sembra paradossalmente avvicinare l’ipotesi dell’elezione del premier al Colle: […] Di Wanda Marra

Quirinale 2022. Domani si parte I due Letta, Giorgetti, Intesa e gli altri che vogliono Mario Contromano. Ha sponsor nei partiti, nel sottopotere, all’estero e nella finanza: non è un candidato, ma una scelta di sistema Di Marco Palombi

Interrogazione m5s Navigator, “Draghi li caccia senza valutare i risultati” I navigator sono stati bocciati dal governo Draghi, ormai è chiaro. Ma non si sa in base a quali parametri sia stato giudicato il loro operato. Lo ha messo nero su bianco la sottosegretaria leghista al Lavoro, Tiziana Nisini, replicando a un’interrogazione del Movimento Cinque Stelle. Il deputato Riccardo Tucci voleva sapere “quali criteri siano […] Di Roberto Rotunno

The Lancet “Omicron è la fine della pandemia” “Dopo l’ondata Omicron, il Covid tornerà ma la pandemia no. L’era delle misure straordinarie per controllare la trasmissione di Sars-Cov-2 sarà finita”. La previsione è ottimistica e non inedita, ma a leggerlo su The Lancet fa un altro effetto. La prestigiosa rivista scientifica ha infatti ospitato un intervento del professor Christopher Murray, direttore dell’Institute for […] Di RQuotidiano

Riforma. Medici di base Da convenzionati a dipendenti: rivolta dei dottori Il ministero della Salute che è pronto a blindare la riforma con una legge ad hoc. Le Regioni che prendono tempo, perché a molti governatori non piace l’idea che se non si trova l’accordo il governo possa intervenire d’imperio. I medici di famiglia che insorgono: per loro la partita che si sta giocando sulla riforma […] Di Nat. Ronch.

Più di mille nel 2021 Lavoro, altre due vittime a Pomezia e nel Torinese Altre due persone hanno perso la vita durante il lavoro. Vincenzo Pignone, 59enne operaio specializzato per la Silac, storica azienda che opera nel settore dello stampaggio a caldo, è morto durante la mattinata a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l’uomo sarebbe scivolato dentro una sabbiatrice, un macchinario che […] Di Nat. Ciap.

Tragedia di Udine Morto in stage, Procura: “Omicidio colposo”. Sindacati: “Rivedere norma Scuola-Lavoro” Mentre la magistratura iscrive nel registro degli indagati il nome del legale rappresentante dell’azienda, la morte del 18enne Lorenzo Parelli, nel suo ultimo giorno di stage, scuote il mondo della scuola e del lavoro. La Procura di Udine, dopo l’incidente avvenuto venerdì nello stabilimento della Burimec a Lauzacco, ha annunciato di aver aperto un procedimento […] Di Giuseppe Pietrobelli

Far west a Taranto Prova a rubare un’auto poi spara agli agenti Ha sparato contro una volante della Polizia, ferendo due agenti, fortunatamente in modo non grave, dopo aver tentato di rubare una Porsche Cayenne a una concessionaria di auto della zona. È accaduto poco prima di mezzogiorno, a Taranto, nella trafficata viale Magna Grecia. Leo Varallo, 42 anni, ex vigilante e buttafuori noto alle forze dell’ordine, […] Di RQuotidiano

Arrestato un 20enne Firenze, si finge medico e molesta una paziente Con l’accusa di violenza sessuale, la polizia di Firenze, la notte scorsa, ha arrestato un cittadino di origini romene di 20 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti della Questura di Firenze, intorno all’una di notte, il giovane si sarebbe introdotto abusivamente all’interno dell’ospedale di Careggi, dove avrebbe molestato una donna ricoverata con la […] Di RQuotidiano

I conti in Svizzera Camici Fontana, parola a gip su archiviazione Spetterà ora a un giudice decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Milano dell’inchiesta in cui il governatore lombardo Attilio Fontana è indagato per autoriciclaggio e falso nella voluntary disclosure in relazione a 5,3 milioni che erano depositati su un conto a Lugano, ‘scudati’ nel 2015, e in particolare riguardo a parte di […] Di RQuotidiano

Aosta, salvi i passeggeri Pulmino nel torrente, morto l’autista 70enne A bordo del pulmino di turisti caduto nel torrente Evancon in val d’Ayas (Aosta) c’erano quattro persone. L’autista, 71 anni, è morto. Da accertare se la causa del decesso sia legata a un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute i tre […] Di RQuotidiano

Violenza maschile Diana Di Meo, l’arbitra vittima di revenge porn: “Denunciate” L’arbitra di calcio della sezione di Pescara, la 22enne Diana Di Meo, ha denunciato anche con un post su Instagram di essere vittima di revenge porn. A sua insaputa, alcuni suoi video riservati sono stati diffusi sui social. “Video non condivisi da me e, alcuni di questi, fatti a mia insaputa”. Lo ha detto l’arbitra […] Di RQuotidiano

Relazione corte conti Eni alla sbarra in California per i danni al clima globale Delle 143 pagine della relazione della Corte dei Conti sul bilancio 2020 di Eni, ben 23, una ogni sei, sono dedicate al contenzioso. Procedimenti penali, civili, amministrativi, fiscali, della concorrenza, in materia di salute, sicurezza e ambiente, in Italia e nel mondo: la multinazionale fossile del “Cane a sei zampe”, quotata a Milano e Wall […] Di Nicola Borzi

Dopo l’intesa al mise Gkn, sì degli operai all’accordo di rilancio Va al suo posto un altro pezzo del puzzle della reindustrializzazione della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze): dopo il passaggio di proprietà della fabbrica dalla multinazionale inglese all’imprenditore Francesco Borgomeo, i lavoratori venerdì hanno approvato con un referendum l’accordo-quadro stilato al ministero dello Sviluppo economico il 19 gennaio. Il “sì” ha ottenuto 262 voti […] Di RQuotidiano

Castelli di carte Da villaggio a miraggio: va all’asta a Teramo il progetto di “megaville” per arabi facoltosi Dal villaggio al miraggio. Il complesso di “ville sfarzose”, con piscina, biolago e centri sportivi annessi, che sarebbe dovuto sorgere a Colonnella, sulle colline teramane vista mare al confine con le Marche, con un investimento di 15 milioni da capitali arabi, è un sogno perduto. Ora sull’operazione si allungano le ombre del mistero: c’è chi […] Di Antonio d’amore

Interrogazione regionale Spezia, vaccino al figlio. Il sindaco nella bufera Il sindaco di La Spezia interviene sulla direzione della Asl 5 e fa cambiare il vaccino al figlio: al ragazzo era stato destinato il Moderna, ma la direzione della Asl accontenta il primo cittadino e somministra al giovane lo Pfizer. Il caso, sollevato dal Fatto, approda al consiglio regionale della Liguria. A presentare un’interrogazione è […] Di m. gra.

La crisi Ucraina L’ambasciata Usa manda via le famiglie, Berlino ci pensa AKiev arrivano le munizioni americane mentre vanno via i diplomatici di Washington. Si teme un’imminente invasione russa. Il Dipartimento di Stato Usa ha ordinato alle famiglie del personale dell’ambasciata americana in Ucraina di iniziare a lasciare il Paese da domani dice la Cnn, che diffonde informazioni di un dossier citato da fonti anonime dell’amministrazione Biden. […] Di RQuotidiano

Francia Abusi sessuali, tre accuse contro il “santo” di Lione Bambine molestate. Georges Balbolat, morto nel 2006, ha diretto l’istituto privato Les Chartreux dal 1978 al 2001. Al suo funerale ne fu esaltata la “fibra paterna” Di Luana De Micco

Porto di Dakar “Eolika”: una nave senza bandiera Salpata da La Spezia e carica di armi. La registrazione in Guyana scaduta a dicembre Di Marco Grasso

Yemen Raid aereo colpisce carcere: 82 morti Gli Houthi: “Sono stati i sauditi” Carneficina di civili. Il bilancio degli attacchi multipli contro bersagli Houthi in Yemen è di 82 morti e 266 feriti. “Un crimine contro l’umanità”. Taha al-Motawakel, ministro della Salute degli Houthi, ha accusato la coalizione a guida saudita di colpire, volontariamente, cittadini innocenti. Dal canto suo la coalizione ha negato che il carcere fosse tra […] Di RQuotidiano

Che cinema Amalric guarda al “Sol dell’avvenire” con Moretti L’artista francese, in promozione con “Stringimi forte” da lui diretto, sarà il protagonista del prossimo film di Nanni: “Una commedia partecipata dalla disillusione”. Le riprese iniziano il 21.03 Di Federico Pontiggia