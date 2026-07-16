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Ultimo aggiornamento: 10:33

Legge elettorale, alla Camera il voto finale. Ziello (Fn): “Avete fatto un obbrobrio. Meloni pugnalata da una parte dei suoi”

di Redazione Politica
Martedì la maggioranza era andata sotto sulle preferenze proposte da Fdi, mercoledì si è spaccata con i meloniani al voto insieme ai vannacciani. In questo clima si arriva al voto finale
Legge elettorale, alla Camera il voto finale. Ziello (Fn): “Avete fatto un obbrobrio. Meloni pugnalata da una parte dei suoi”
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Momenti chiave

  • Fratoianni: "Siete stati sfiduciati, non potete fare finta di niente"
  • Ziello (Fn): "Avete fatto un obbrobrio. Meloni pugnalata da una parte dei suoi"
  • Magi: "Questa legge è un colpo di stato elettorale"."
  • Iniziate le dichiarazioni di voto
    • 10:32

      Fratoianni: “Siete stati sfiduciati, non potete fare finta di niente”

      “Siete stati sfiduciati e non potete fare finta di niente. La sfiducia è stata clamorosa perché Giorgia Meloni aveva detto poco prima ‘io ci metto la faccia‘”. Lo ha detto il leader si Alleanza Verdi-Sinistra, Nicola Fratoianni, durante le dichiarazioni di voto in Aula.

    • 10:23

      Colucci (Nm): “Chi vota contro è per opacità e inciuci”

      “Noi Moderati voterà a favore” di una legge elettorale “che garantisce governabilità e stabilità“. “Se nel campo largo sono così convinti di vincere le elezioni dovrebbero valutare valida e interessante questa legge elettorale” che consente a chi vince di governare. Lo ha detto Alessandro Colucci di Noi Moderati in dichiarazione di voto sulla legge elettorale in Aula Camera. Colucci ha inserito anche il voto sui fuori sede tra i punti forti della legge elettorale: più in generale, “non c’è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo, ma noi ce l’abbiamo messa tutta”. “Chi vota contro questa legge è per l’opacità e gli inciuci“, ha aggiunto.

    • 10:22

      Boschi: “Maggioranza con 50 franchi tiratori non esiste”

      “Avete nella maggioranza 50 franchi tiratori che non hanno il coraggio di votare secondo le loro idee ma a voto segreto vi mandano sotto. Non avete la maggioranza neanche in quest’Aula e una presidente del Consiglio seria si sarebbe dovuta dimettere”. Così la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi parlando in Aula durante le dichiarazioni di voto finale sulla legge elettorale.

    • 10:22

      Boschi: “Votate legge last minute per paura di perdere”

      Dopo quanto accaduto nel voto segreto sulle preferenze la presidente del Consiglio “si sarebbe dovuta dimettere” e “a parti invertiti cosa avreste fatto se un parlamentare su 4, avesse tradito nel voto segreto come è accaduto a voi? Potete fare finta di nulla ma noi vi aspettiamo qui dove siamo convinti che saranno gli italiani” a bocciarvi nelle urne. Lo ha detto la capogruppo di Iv Maria Elena Boschi nell’intervento in Aula alla Camera sulla riforma della legge elettorale. “Approvare una legge elettorale alla fine della legislatura – ha osservato in un altro passaggio – è il segno della vostra sconfitta politica: non avete approvato premierato, giustizia, federalismo e al e forse riuscite ad approvare una legge elettorale last minute perché avete paura di perdere ma l’ultima volta che un governo cambiò la legge elettorale a fine legislatura non portò molto bene, era Berlusconi nel 2006. Noi fummo costretti dalla Corte Costituzionale per voi è una scelta politica per paura di perdere”. In quattro anni di governo avete “perso l’occasione che avete di cambiare” l’Italia e “si può perdere un voto segreto ma non si può perdere l’occasione di cambiare il Paese ma il tempo è galantuomo e il karma è implacabile”

    • 10:16

      Boschi: “Il tempo è galantuomo e il karma è implacabile”

      “Avete voluto questa legge elettorale perchè avete paura di perdere. Ma perderete lo stesso perchè il tempo è galantuomo e il karma è implacabile“. Lo ha detto la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi nelle dichiarazioni di voto sulla legge elettorale alla Camera. “Vi aspetteremo alle urne dove gli italiani non sceglieranno voi, perchè dopo questi quattro anni gli italiani stanno peggio. Si può rimediare a un voto contrario, a un emendamento bocciato, ma avete perso l’occasione di cambiare il Paese e quello è irrecuperabile“, ha detto Boschi annunciando il no di Iv.

    • 10:14

      Ziello: “Pronti a votare preferenze se le inserite in Senato”

      “Annuncio il voto contrario alla legge elettorale, sperando che Meloni, al passaggio al Senato, possa far riflettere i suoi alleati e possa far introdurre delle preferenze in quel passaggio. Perché in quel caso noi saremmo pronti a votare favorevolmente nella terza lettura, via Camera e Senato”. Così Edoardo Ziello di Futuro nazionale con Vannacci parlando in Aula durante le dichiarazioni di voto finale sulla legge elettorale.

    • 10:12

      Ziello: “Il video del voto? Ci autodenunciamo per trasparenza”

      “A breve ci arriverà una lettera di censura” per il video fatto durante il voto segreto sulle preferenze: “Noi ci autodenunciamo per trasparenza“. Lo ha detto il deputato di FnV Edoardo Ziello in dichiarazione di voto sulla legge elettorale in Aula alla Camera.

    • 10:05

      Ziello (Fn): “Avete fatto un obbrobrio. Meloni pugnalata da una parte dei suoi”

      “Avremmo voluto preferenze e non liste bloccate, avremmo voluto una legge senza l’obbligo delle quote rosa“. Lo ha detto il deputato di Futuro Nazionale, Edoardo Ziello in dichiarazione di voto nell’Aula della Camera sulla legge elettorale. Ziello ha puntato il dito contro chi nel centrodestra “nell’oscurità del voto ha pugnalato” la premier Giorgia Meloni sulle preferenze. “In questa legge – ha aggiunto – c’è il tentativo di costruzione di un cordone sanitario da parte del centrodestra con il centrosinistra contro il generale Vannacci. Avete fatto – e lo dico al centrodestra – un obbrobrio, avete esentato partiti di centrosinistra e di sinistra e faccio riferimento ad azione e Avs dalla raccolta firma. Una marchetta schifosa. Ma noi partiremo mesi prima con la campagna elettorale, porteremo a conoscenza” i cittadini “di quello che avete fatto”. Futuro nazionale ha annunciato il voto contrario auspicando che “Meloni possa far introdurre le preferenze al Senato“.

    • 09:58

      Steger (gruppo misto): “La nostra un’astensione costruttiva”

      “Annunciamo la nostra astensione, ma è un’astensione costruttiva” che al Senato potrà trasformarsi in voto positivo. Lo ha detto Dieter Steger del gruppo Misto “minoranze linguistiche” in dichiarazione di voto sulla legge elettorale in Aula alla Camera. Steger ha sottolineato la delicatezza del cambio della legge elettorale e la necessità di garantire l’autonomia delle minoranze linguistiche.

    • 09:57

      Aula ancora semivuota

      L’Aula della Camera, quando già sono iniziate le dichiarazioni di voto finale sulla legge elettorale, è ancora semi vuota. I deputati arrivano alla spicciolata, presente la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati.