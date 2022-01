‘Ode al farmacista’, ecco il titolo dell’ultimo sketch satirico del duo comico PanPers, ovvero Andrea Pisani e Luca Peracino, comici, conduttori tv, influencer, più di un milione di iscritti su You Tube, entrambi 34enni, diventati popolari grazie al programma Colorado, nel 2009. Boom di like e visualizzazioni per il video che vuole essere una divertente presa in giro dei No Vax, ossessionati dalla domanda ‘Cosa c’è dentro al vaccino?’ per poi ignorare, invece, ciò che mangiano o bevono tutti i giorni (hot dog e coca-cola nel caso del video in questione).

Intervistati dal Corriere, i comici hanno raccontato: “Il video nasce da un format che facciamo da un po’ di anni, ‘Le Odi ai mestieri’. L’abbiamo fatto per il parrucchiere, il cameriere, il benzinaio. Abbiamo sempre scelto figure con le quali le persone hanno a che fare quotidianamente. Il format è sempre andato bene, ma l’avevamo un po’ lasciato e volevamo riprenderlo”. E quale miglior mestiere se non quello del farmacista, in prima linea da ormai due anni per combattere il Covid? “Il momento storico lo imponeva – hanno continuato a spiegare -. Mentiremmo se dicessimo che non abbiamo pensato a una figura che potesse essere condivisa dal contesto che stiamo vivendo. Abbiamo girato un video di 6 minuti, ‘Ode al farmacista’ su Youtube e Facebook, poi abbiamo estratto il momento più divertente tra il farmacista e il no vax , di un solo minuto, per Instagram e Tik Tok“.

Ancora hanno aggiunto: “Non ci aspettavamo un successo del genere. Magari ci speravamo. Certo è, che abbiamo avuto una eco mediatica che è andata ben oltre le nostre più rosee previsioni”. “È un video provocatorio”, hanno spiegato per poi chiarire: “Non c’è una posizione giudicante da parte nostra e non puntiamo il dito contro i No Vax. Anche perché sappiamo che c’è gente che ha avuto minacce di morte e volevamo evitare. Le critiche? Sono arrivate, ma meno del previsto. Infine hanno concluso: “Ci hanno scritto tantissimi farmacisti dicendoci ‘Grazie, l’abbiamo girato a molti colleghi”

video Facebook/iPanPers