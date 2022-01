Non ha vita facile il colosso Starbucks in Italia. Almeno, a Milano. Due dei punti vendita aperti nel capoluogo meneghino, complice un lockdown che è quasi coincinso con le inaugurazioni e il protrarsi della pandemia, chiudono. Via Turati e Porta Romana, addio. Restano aperti gli Strarbucks di corso Vercelli, via Durini, via Restelli, Garibaldi e Stazione Centrale. Si sarebbe potuto evitare in un periodo non segnato dal covid? I conti non sono brillanti: Starbucks Italy srl ha avuto 11 milioni di guadagni nel 2019 bruscamente calati del 44,28% per il covid nel 2020: appena 6,18 milioni. Questo secondo Tag43.it che ha anche esaminato la perfomance di un luogo imponente scelto dal brand come apertura simbolo: il punto vendita dento le ex Poste di piazzale Cordusio, opulenza a bancali e lontani echi di file interminabili i primi giorni dopo l’apertura. Ecco, qui non ci sarebbero numeri che lasciano ben sperare rispetto agli investimenti fatti. Alta qualità e prezzi allineati. Alti, per chi è abituato alla tazzina di caffè.