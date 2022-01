“Bene, finalmente è qui, la fine di un brutto anno. Congratulazioni a tutti voi per averlo superato. Ora che stiamo affrontando il nuovo anno, è tempo di buoni propositi. Ho già il mio, che spero sarà condiviso da molti in tutto il mondo: ridurre i conflitti. Auguro a tutti voi un meraviglioso anno nuovo”. Sono le parole di Michael Douglas, affidate a un videomessaggio pubblicato sui propri canali social, per gli auguri per il 2022.