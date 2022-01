Il 2022 di Fabrizio Corona inizia all’insegna del relax e della ‘trasgressione’ insieme al figlio Carlos Maria, nato nel 2002 dall’amore con Nina Moric. Ieri 2 gennaio, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato sui social una serie di scatti in cui entrambi sono ritratti in perizoma. “È diventato grande”, recita la didascalia a corredo delle immagini che hanno scatenato l’indignazione del web. “Povero ragazzo“, “Ma perché lo metti sempre in ridicolo”, “Lo stai facendo diventare un cogl**ne come te”, alcuni dei commenti sotto al post. Rari i complimenti, ma qualcuno c’è: “Che belli” oppure “Il tuo orgoglio, buon anno”. Anche Corona Jr ha ripubblicato gli scatti sulle proprie Instagram stories, mentre come post ne ha scelto uno molto più sobrio: un primo piano del viso, con lo sguardo “da duro”, così come gli è stato fatto notare nei commenti.

