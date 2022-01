Ancora polemiche per Diana Del Bufalo. Questa volta a finire nel mirino il programma “Da noi a ruota libera“, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini ha ospitato nella puntata del 2 gennaio l’attrice ed ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi”. Nei giorni in una diretta Instagram, dove conta 1,7 milioni di follower, aveva confessato di non essere vaccinata, sconsigliata dal suo medico e fidandosi del suo istinto aveva aggiunto: “Ah, il vaccino. Ma vaffanc**o il vaccino, non funziona.” Polemiche e polverone social che l’hanno costretta da giorni al silenzio. La partecipazione nella trasmissione della domenica pomeriggio di Rai1 ha generato numerose critiche, messaggi di protesta da parte dei telespettatori per la visibilità concessa alla protagonista di “Che Dio ci aiuti” e di altri film di successo. L’incontro è stato trasmesso senza riferimenti alle frasi che hanno creato tanto scalpore.

Da Viale Mazzini la decisione di non tagliare la partecipazione ma di comunicare al pubblico che si trattava di una “intervista registrata”. Pioggia di critiche che hanno costretto all’intervento la padrona di casa Francesca Fialdini: “La puntata del 2/01 di Da Noi a Ruota Libera è stata registrata e le dichiarazioni rilasciate in questa ultima settimana dai protagonisti, non possono essere per questo argomento di conversazione nella messa in onda”, ha chiarito la conduttrice in una storia su Instagram.

Del Bufalo era in onda su Rai1 anche la sera di Capodanno, tra gli ospiti di “Danza con me” di Roberto Bolle, in promozione per il film “7 donne e un mistero“. Anche in questo caso intervento registrato prima delle sue dichiarazioni, così come aveva partecipato a “Domenica In” e a “I Soliti Ignoti“. Oltre agli impegni di attrice è già noto il suo coinvolgimento in “Lol 2“, disponibile su Prime Video, format registrato nei mesi scorsi, che potrebbe finire nel mirino dei telespettatori.

Dopo le polemiche Del Bufalo in un post aveva provato a fare chiarezza: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti. Quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè, per via della genetica familiare ho il cuore ballerino. Niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata. Ne prendo atto, con un po’ di rammarico. Sembrerà assurdo ma capisco anche questo.”