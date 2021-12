Roberto Cingolani vuole andarsene dal ministero della Transizione ecologica? Per una volta siamo d’accordo con lui. Perché dalla guerra all’elettrificazione del Paese e all’auto elettrica, al nucleare sdoganato, fino alle rinnovabili al palo, il suo bilancio è stato disastroso. Quindi mantenga la promessa: il suo lavoro è esaurito, si dimetta“. Ad attaccare è il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, dopo “Il ministrodal ministero della? Per una volta siamo d’accordo con lui. Perché dalladel Paese e all’auto elettrica, al, fino alleil suo bilancio è stato. Quindi mantenga la promessa: il suo lavoro è esaurito,“. Ad attaccare è il co-portavoce di Europa Verde,, dopo le dichiarazioni rilasciate dal titolare del dicastero della Transizione Ecologica, non smentite seppur in parte ridimensionate , nelle quali considerava il suo lavoro terminato e ‘gli obiettivi raggiunti’.

Ma non solo. Perché, accusano i Verdi italiani, c’è anche la gestione del ministero, con tanto di nomine contestate , oltre a un Pnrr disegnato a misura di grandi imprese: “Non rispetta gli obiettivi sul clima, non affronta il grande tema dell’inquinamento atmosferico, gli investimenti sul trasporto pubblico sono irrisori. Di fatto, ha sabotato la Transizione ecologica, per questo deve lasciare”, ha concluso Bonelli.