Alec Baldwin lancia un messaggio tramite Instagram in occasione del Natale, tornando sulla morte tragica di Halyna Hutchins sul set di Rust: “Non passa giorno in cui non ci pensi. Non vedo l’ora che alcuni aspetti di questa vicenda siano superati, ma chi è stato coinvolto non lo supererà mai. Non lo dimenticherò mai. Vi ringrazio per il supporto che mi mandate, ora sono con la mia famiglia ed è l’unica cosa che mi importa”.