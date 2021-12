“Non ho premuto io il grilletto” (“I didn’t pull the trigger”). Alec Baldwin in lacrime racconta per la prima volta cosa, secondo lui, è accaduto il giorno del tragico incidente sul set di Rust dove la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, è morta a seguito dello sparo in scena proveniente dalla pistola che l’attore avrebbe impugnato e che non doveva essere carica. La lapidaria frase di Baldwin è solo una manciata di secondi dell’intervista che andrà in onda per intero nelle prossime ore sulla rete televisiva statunitense ABC. Secondi comunque preziosi in cui possiamo sentire Baldwin affermare: “Non punterei mai una pistola contro una persona” e “non ho idea di come una vera pallottola sia finita su quel set”.

Quando tra poche ore potremo ascoltare l’intervista integrale dell’incontro tra Baldwin e il giornalista George Stephanopoulos capiremo meglio cosa volesse intendere l’attore 63enne ancora terribilmente scosso dall’intera vicenda. Già, perché quel “non ho premuto il grilletto” sembra come aprire un nuovo scenario possibile dell’uccisione della povera Hutchins: qualcuno che stava sparando in scena contemporaneamente a Baldwin? O qualcun altro che tra le maestranze stava “scaricando” a terra o in aria qualche colpo? Il mistero sul set di Rust, insomma, continua.