“Negli ultimi giorni è tornato a crescere in maniera importante il numero di 50enni e 60enni non vaccinati che stanno molto male. Abbiamo ricoverato negli ultimi 3 giorni 10 giovani sani che sono andati in Pronto Soccorso e poi in terapia intensiva in pochissimi minuti. La variante Delta è molto pericolosa per i non vaccinati. E oggi c’è gente che ancora non vuole vaccinarsi. Questo è un Paese di matti”. È lo sfogo di Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, nel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7).

L’infettivologo spiega: “Io quadri clinici che peggiorano in tempi così rapidi non li ricordo. Le persone scoperte dalla vaccinazione, soprattutto 50enni e 60enni, hanno forme di covid devastanti. Ho appena visto una Tac: non c’è una parte di polmone che respira. Questo dipende dalla variante Delta. Stiamo sempre a discutere sulla variante Omicron, ma occupiamoci piuttosto della Delta, che sta falcidiando i non vaccinati. Chi non si rende conto di questo è un pazzo. A me non interessa quello che dicono gli intellettuali nei convegni. A me interessa che la gente sappia che senza il vaccino va a schiantarsi“.

E conclude: “Vogliamo renderci conto che siamo nel mezzo della quarta ondata oppure vogliamo continuare a pettinare le bambole? Qua si pettinano le bambole. I Pronto Soccorso ogni giorno sono assaltati da gente non vaccinata per farsi curare. O capiamo che non possiamo permetterci di avere 6 milioni di persone non vaccinate oppure facciamo tutti i convegni che vogliamo. Qua bisogna stare a sentire i medici e chi sta sul campo – chiosa – perché vi posso assicurare che dopo 2 anni abbiamo le scatole piene di dover continuare a ricoverare gente secondo cui non esiste il virus. Io stamattina ho dovuto rivedere tutti i turni natalizi del personale e non mandare gente in ferie per Natale. Ma vi sembra giusto? Questa gente che non si vuole vaccinare si deve vergognare. Nessuno dice che il vaccino riduce il contagio. Il vaccino salva la vita”.