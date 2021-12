Il nord Italia si è svegliato sotto una fitta nevicata, prima su Torino poi via via anche su Milano e buona parte della pianura Padana. La coltre bianca, caduta in una giornata di festa ha scatenato la voglia di divertimento e i social sono stati letteralmente invasi da video di ogni sorta. Non è mancato il post della coppia social per eccellenza, i Ferragnez, che hanno sottolineato l’arrivo della neve con una story su Instagram, un simpatico siparietto che mostra due approcci opposti: la gioia di Fedez e il tiepido distacco di Chiara Ferragni.