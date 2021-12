“Vengo spesso alla Scala ma è la prima volta insieme a mia madre. Ha compiuto 70 anni e le ho regalato questa bellissima esperienza. È bello tornare a vedere le grandi opere nei grandi teatri italiani”. Così Cesare Cremonini raggiunto dal Corriere della Sera all’ingresso della Scala di Milano per il Macbeth di Giuseppe Verdi, al quale ha assistito insieme alla mamma Carla. Il cantautore, come testimoniano diversi video postati sui social, dopo Verdi deve essersi sentito ispirato e si è esibito al ristorante dell’Armani hotel, davanti a pochi ospiti, in una romantica esecuzione al piano di due canzoni del suo repertorio.