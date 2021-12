La giornalista vittima di molestia in diretta televisiva all’esterno dello stadio dell’Empoli, Greta Beccaglia, è tornata in collegamento con la troupe di Toscana Tv fuori dall’Artemio Franchi di Firenze, per presentare il match della 13esima giornata di campionato tra Fiorentina e Sampdoria e raccontare, come di consueto, il clima partita. “Sono stanca ma sono felice di ritornare a fare il mio lavoro subito dopo quello che è successo”, ha detto Beccaglia dopo aver svolto il collegamento del pre-gara

Immagini di Claudio Giovannini