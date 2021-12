Una grande rivelazione durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 29 novembre. Giucas Casella ha ricevuto la sorpresa di Patrizia De Blanck che subito però lo ha attaccato: “Vai a dire certe cose in giro! Come della love story con me, dai!”. Allora l’illusionista siciliano: “Ma scusami eh, forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality ‘Il ristorante’, quando venivi a casa, uscivamo? Tu mi telefonavi per amore!“.

Allora la Contessa: “Che cosa? Io ho una memoria ipertrofica. Dici un sacco di ca**ate, a meno che tu non mi abbia ipnotizzata, io non ricordo nulla”. A quel punto Giucas ha ribadito: “Ma sì, che eri anche gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari (Tina, l’opinionista di Uomini e Donne, ndr). Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti”. Sgomento a Cinecittà. Allora Alfonso Signorini ha subito cercato di indagare: “Giucas, ma che sei andato pure con Tina Cipollari?” ha chiesto il conduttore in diretta. Ma il concorrente del GF Vip6 ha preferito non fornire dettagli: “Ma no, no, che c’entra. Lei lo sa benissimo, lasciamo perdere che è una cosa vecchia”.