Per la prima volta nella storia, un volo commerciale è atterrato in Antartide. Si tratta, in particolare, di un aereo Airbus A340 che, di fatto, ha aperto la strada per il turismo nel continente più a sud dell’emisfero australe. L’impresa è stata realizzata da Hi Fly, una compagnia charter portoghese. L’atterraggio è avvenuto su una pista di ghiaccio.