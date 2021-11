Tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di ieri 27 novembre, anche Francesco Silvestre – detto Kekko – dei Modà. Il cantante ha raccontato a Silvia Toffanin i nuovi progetti musicali e i difficili momenti della pandemia. Ma non solo, si è soffermato anche sulla propria vita privata ed in particolare sul ‘doppio’ matrimonio con la moglie Laura Valente, madre della figlia Gioia: “Dopo 23 anni di fidanzamento mi sono sposato”, ha esordito.

Poi ha raccontato: “Due volte. La prima il 17 luglio e poi il 10 agosto, con una festa più in grande con le famiglie in Sardegna. È stata una cosa improvvisata, una scelta mia. Ho accusato parecchio il periodo del lockdown, mi sono spaventato e mi sono reso conto che se mi fosse successo qualcosa, dopo tutti gli anni insieme, magari lei non sarebbe potuto venire a trovarmi in ospedale ne godere dei suoi diritti. In famiglia abbia vissuto da vicino questa situazione (del Covid, ndr)”.

“‘Sì vabbè…’, mi ha risposto lei. Ormai aveva perso le speranze. Poi ha aggiunto: ‘Ok, fai tu dai!'”, ha raccontato lui. La proposta di matrimonio è avvenuta una domenica sera, mentre lei stava cucinando la pizza. “Qualcuno potrebbe aspettarsi da me una proposta romantica e invece no”, ha continuato a raccontare. Infine ha concluso: “Come mi sento ora, da marito? Uguale a prima però sono molto felice per lei, tanto. Mi sento tranquillo, so che posso morire sereno. Lo so che è brutto da dire, però ecco… ora lei è mia moglie”.