Il Mozambico, l’aeroporto di Fiumicino, Caserta, Milano e poi di nuovo Fiumicino. Sono queste le coordinate geografiche su cui si è mosso il cosiddetto “paziente zero” italiano della variante Omicron. L’uomo, un professionista dipendente dell’Eni, abituato a viaggiare in tutto il mondo per lavoro e vaccinato con due dosi, è risultato positivo al Covid proprio mentre era in procinto di imbarcarsi per tornare in Africa: ora è in isolamento domiciliare con tutta la sua famiglia, anch’essa positiva al virus. Al momento stanno tutti bene, hanno sintomi lievi: il fatto che l’uomo fosse in attesa della terza dose, secondo i sanitari, da un lato testimonia l’elevata capacità infettiva della variante, dall’altro però conferma che in ogni caso le immunizzazioni riducono in maniera determinante le conseguenze della malattia.

Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato l’11 novembre scorso, quando è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino a bordo di un volo proveniente dal Mozambico e partito dal Sudafrica. Al momento della partenza non aveva sintomi ed era negativo al Covid, come attestato dal tampone necessario per il rientro in Italia. Dopo l’arrivo nello scalo romano è andato a casa per passare qualche giorno con la sua famiglia a Caserta, dove vive con moglie, due figli e i due suoceri. Il 15 novembre è quindi partito in aereo – riporta Repubblica – dallo scalo di Capodichino (Napoli) alla volta di Milano per sottoporsi ad una visita medica programmata dalla sua azienda. Sarebbe dovuto rientrare poi in Mozambico. Il 16 novembre – dopo una notte passata in albergo nel capoluogo lombardo – si è recato nella struttura sanitaria per la visita e viene anche sottoposto a tampone Covid.

Lo stesso giorno è ripartito da Milano diretto a Fiumicino dove avrebbe dovuto imbarcarsi per tornare in Africa, ma durante il viaggio è stato informato della sua positività; ha proseguito quindi verso casa, a Caserta. Le analisi indicheranno che anche i suoi familiari sono positivi e le classi dei due figli vengono messe in quarantena. Nel frattempo, scatta l’allarme per la nuova variante Omicron e si è deciso di fare approfondimenti sul suo caso, proveniendo l’uomo proprio dall’area a rischio: le analisi dell’ospedale Sacco di Milano sequenziano la nuova variante. Per questo motivo l’uomo è solo simbolicamente il “paziente zero”: potrebbero esserci molti altri casi come il suo che ancora non sono stati scoperti.

L’Istituto superiore di sanità ha fatto sapere che “sono già stati programmati i sequenziamenti sui campioni dei contatti familiari del paziente risultati positivi e residenti nella regione Campania, i cui laboratori sono stati allertati e stanno già lavorando per ottenere in tempi brevi i risultati genomici”. Intanto, sia in Lombardia che in Campania è in corso il tracciamento dei contatti dell’uomo e dei suoi familiari, per cercare di contenere la possibile catena di contagi.