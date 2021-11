Primo caso confermato di variante Omicron in Italia. All’ospedale Sacco di Milano è stato sequenziato il genoma del virus che ha infettato un cittadino campano, dipendente di una multinazionale, posto in isolamento domiciliare dopo essere risultato positivo a un tampone effettuato al rientro in Italia dal Mozambico. Prima di conoscere l’esito del test, l’uomo – vaccinato con doppia dose – ha contagiato tutta la propria famiglia, composta cinque persone. “È stata identificata una sequenza nella piattaforma ICoGen riconducibile a quella nota ora come variant of concern (VOC) e definita ieri da Oms come “omicron””, fa sapere in una nota l’Istituto superiore di Sanità. “Sono già stati programmati i sequenziamenti sui campioni dei contatti familiari del paziente risultati positivi e residenti nella regione Campania, i cui laboratori sono stati allertati e stanno già lavorando per ottenere in tempi brevi i risultati genomici”, si legge. Il paziente contagiato è atterrato a Milano, ma al momento non sono stati identificati contatti positivi in Lombardia.

“Già nella giornata di ieri – ricorda la nota – il ministero della Salute aveva emanato una nota informativa alle Regioni e Province autonome a seguito di una riunione coordinata insieme ad Iss per rafforzare le modalità di tracciamento”. Al momento i sintomi dell’uomo e dei suoi familiari sono lievi (la nota parla di “buone condizioni”) e anche tutti i loro contatti, rende noto la Regione Campania, sono stati posti in isolamento prudenziale. Serve “massimo controllo, anche sanzionatorio, da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali” sul rispetto delle misure anti-Covid, ha sottolineato sabato il governatore Vincenzo De Luca. “Anche questo episodio – avverte – ci invita ancora una volta a completare tutti il ciclo di vaccinazione e ad avere comportanti ispirati alla massima prudenza, a cominciare dall’uso della mascherina che in Campania, è giusto ricordarlo, è rimasto obbligatorio da sempre nei luoghi chiusi e all’aperto dove non è garantito il distanziamento”.

Intanto la Farnesina, attraverso l’unità di crisi, le ambasciate e i consolati, sta monitorando con attenzione gli effetti della recente ordinanza del ministero della Salute che ha imposto restrizioni ai viaggi da Sudafrica e da altri Paesi della regione australe africana. Una nota di raccomandazione è stata diramata dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera dipendenti dal ministero della Salute (Usmaf) ai vettori, agli enti aeroportuali e del volo affinché si vigili sulla completa e corretta compilazione del Digital passenger locator form, ovvero i moduli per fornire informazioni sulla provenienza dei viaggiatori negli ultimi 14 giorni. Tra gli obiettivi, quello di individuare arrivi dall’Africa australe passati per altri scali dopo il blocco dei voli scattato ieri. “Ciò che ci conforta è che i test diagnostici attuali sono in grado di individuare la variante sudafricana, non serve cambiarli o modificarli. Se la rete di sorveglianza per il sequenziamento funziona, riusciremo ad individuarla e potremo tenerla sotto controllo”, dice all’AdnKronos Massimo Ciccozzi, responsabile dell’unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. “La scelta del ministero della Salute di giocare d’anticipo attraverso lo stop ai voli è giusta: è stata la mossa strategica più utile“, spiega.