Sono 12.877 i positivi al Sars-CoV-2 individuati nelle ultime 24 ore in Italia: ieri erano stati 13.686. Sono invece 90 le nuove vittime del Covid-19, contro le 51 di ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati salgono a 596.898 (da 557.180), per un tasso di positività in calo al 2,1% dal 2,4%. I ricoverati nelle terapie intensive del Paese sono 624, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 68 ingressi giornalieri. Gli ospiti dei reparti ordinari, invece, sono 4.826, 78 in più rispetto al giorno precedente.

Gli attuali positivi sul territorio nazionale salgono a 178.946, in crescita ininterrotta dal 26 ottobre scorso. Le regioni che ne contano di più sono Lombardia (27.744) e Veneto (27.612), seguite da Emilia-Romagna (18.492), Lazio (18.243) e Campania (16.248): in queste cinque Regioni si concentrano quasi i due terzi dei nuovi contagi. Il totale dei casi segnalati dall’arrivo dell’epidemia in Italia sale a 4.994.891, di cui 4.682.318 i dimessi/guariti (+6.451 nelle ultime 24 ore) e 133.627 i deceduti.