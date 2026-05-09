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Ultimo aggiornamento: 9:22

Venezia, minivan finisce in un canale a Chioggia: 3 morti, 6 in salvo

di Redazione Cronaca
I corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6.30 in località Cà Lino
Venezia, minivan finisce in un canale a Chioggia: 3 morti, 6 in salvo
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I corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6.30 all’interno di un minivan finito in un canale, in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia (Venezia). Sei altre persone che erano a bordo del mezzo sono invece riuscite a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi.

I corpi erano all’interno del mezzo recuperato dai vigili del fuoco, sul posto insieme alle squadre dei soccorritori, inclusi sommozzatori. Sono intervenuti anche i sanitari e i Carabinieri. Le forze dell’ordine sono state avvisate dell’incidente grazie alla segnalazione di una persona che aveva notato il mezzo nel canale prima dell’arrivo dei soccorsi.

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