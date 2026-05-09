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Incidente stradale per il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, e l’assessora Francesca Savini, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i due, ma con già un effetto politico. Savini, infatti, che era alla guida ed è risultata positiva all’alcol-test, con tanto di denuncia e ritiro di patente, si è dimessa nella tarda mattinata di sabato 9 maggio.

Lo schianto è avvenuto lunedì scorso ma la notizia è stata resa pubblica soltanto oggi. È avvenuto a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L’auto è uscita di strada e, come si vede nella foto, è finita contro un albero e poi in un campo. Sia il sindaco sia l’assessora sono rimasti illesi, e sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Lei è risultata positiva con un tasso oltre 1,5 grammi per litro. Per questa ragione è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo con successiva confisca.

“In questi anni, prima come consigliera e poi come assessora – ha scritto oggi Savini, anche lei della Lega come Fabbri – il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini. Proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino ad oggi, ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato”. La ormai ex assessora al Pnrr, anagrafe e stato civile ha aggiunto che “è una decisione sofferta, ma è una decisione mia, presa affinché l’Amministrazione comunale possa proseguire il proprio lavoro con serenità”.