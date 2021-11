Wilma Facchinetti e l’ex fidanzato molesto. Rispondendo al commento di una follower, la moglie di Francesco Facchinetti si è lasciata andare ad una confidenza personale con i suoi fan, rivelando di aver avuto in passato un compagno ossessionato dal sesso, che la forzava ad avere rapporti anche quando lei non aveva voglia. “Ho già avuto uno così, ti porta alla disperazione”, ha esordito la 39enne brasiliana riferendosi alla testimonianza della donna che le ha scritto di essere alle prese con un marito dipendente dal sesso.

“Tipo, sai quando vai a una festa, finisce la festa, entri in macchina, non vedi l’ora di arrivare a casa per togliere le scarpe, togliere il vestito, magari è pure un venerdì di una settimana orrenda in cui vuoi solo andare a letto e dormire 12 ore – ha raccontato quindi Lady Facchinetti -. Ecco, no, io entravo in macchina dopo la festa già incaz*ata perché sapevo che arrivavo a casa e dovevo gestire quella follia lì”.

“Addirittura io dovevo chiudere a chiave la porta del bagno quando facevo la doccia perché altrimenti entrava…”, ha proseguito Wilma Helena Faissol. “Un’altra volta, dopo aver sciato, siamo andati in un supermercato per prendere delle cose – prosegue – Io mi abbasso per prendere una confezione di biscotti e lui mi viene addosso da dietro. Io mi alzo, mi giro e gli dico: ‘Ma come ti viene in mente? Siamo in un supermercato, abbiamo sciato 12 ore, sono tutta sudata, sono stanca, ho male al ginocchio: mollami!’ Giuro era così. Per lui l’ideale era una volta al giorno durante la settimana e il weekend, venerdì sabato e domenica, tre volte al giorno…è stata una liberazione quando ci siamo lasciati”.