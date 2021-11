Due manche serrate, con una eliminazione per ognuna, che hanno definito il gruppo dei 5 semifinalisti di questa edizione. Durante la puntata di X Factor andata in onda su Sky ieri 25 novembre, sono uscite le Endrigo di Emma Marrone e Nika Paris di Mika. I due giudici, insieme a Hell Raton, rimangono quindi con un solo componente mentre è Manuel Agnelli a festeggiare, con i Bengala Fire ed Erio.

L’ospite della serata è stato davvero atteso. Sul palco del talent show italiano è salito, infatti, Ed Sheeran. Il cantante inglese, dopo la recente nomination ai Grammy per ‘Song of the year’ con il brano ‘Bad Habits’ ha presentato per la prima volta nel nostro Paese alcuni brani del suo nuovo album ‘=’. “Parlo un po’ di italiano perché lo sto studiando“, ha esordito la star internazionale. Dopo la prima esibizione, Ed Sheeran ha fatto una seconda incursione con Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020 che ha sempre avuto il sogno di duettare con lui. “Non vedevo l’ora di tornare a X Factor, io amo i miei fan italiani”, ha inoltre commentato l’artista. I semifinalisti di X Factor 2021, che la prossima settimana duetteranno con cinque grandi artisti della musica italiana, sono quindi: Fellow, gIANAMARIA, Erio, i Bengala Fire e Baltimora. Appuntamento a giovedì 2 dicembre alle 21.15 su Sky Uno.