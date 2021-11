“Ciao, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese”, questo l’esordio del post pubblicato da Bryan Adams su Instagram nel primo pomeriggio di oggi 25 novembre. Il cantautore canadese ha voluto raccontare in prima persona quanto successo, spiegando: “Quindi vado in ospedale. Grazie a tutti per il supporto”. Poi uno scatto in autoambulanza, con la mascherina chirurgica a coprire il viso.

Stando a quanto riportato dal Corriere, Adams era atterrato all’aeroporto di Malpensa alle ore 13. Qualche linea di febbre dopo il volo Emirates New York-Milano, quindi il tampone di controllo. “Ho due dosi di vaccino“, ha detto ai sanitari. Ma era positivo. Ancora una volta. La star canadese, infatti, era già risultata positiva meno di un mese fa. Il 30 ottobre Bryan Adams aveva infatti dovuto rinunciare alla cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame in onore di Tina Turner. Lo staff dell’artista aveva però rassicurato i fan con una dichiarazione a Billboard: “Bryan è completamente vaccinato e non ha alcun sintomo”. Da asintomatico è diventato sintomatico. E adesso la quarantena.

Il cantante 62enne, che si trova a Milano per il lancio del calendario Pirelli 2022, The Cal ‘On The Road’, realizzato interamente con scatti del musicista canadese, a marzo 2022 uscirà con il nuovo album che dovrebbe presentare in Italia per una mini-serie di concerti. Prima, però, dovrà riprendersi totalmente dal Covid.