“Grazie a uomini e donne della Polizia di Stato per tutta l’attività che hanno svolto vicino alla gente. L’ultimo anno ci vede investiti da manifestazioni e proteste, soprattutto contro il certificato vaccinale, ma le nostre forze dell’ordine non hanno mai perso professionalità e umanità. La nostra non è una linea soft, ma una linea che vuole comprendere i diritti di tutti“. Sono le parole della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante la presentazione del calendario della polizia di Stato 2022. Un ricordo durante il suo intervento anche alla strage di Capaci, le donne vittime di violenza domestica.