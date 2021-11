“Sicuramente 12 mesi sono troppi. Ce lo dice la scienza. Andrebbero bene o 6 mesi o 9 mesi. Sei mesi come il periodo di copertura del vaccino, 9 mesi come l’immunità dei guariti”. Lo ha detto Guido Rasi, già direttore dell’agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, a Buongiorno su Sky Tg24 parlando della durata del Green pass, uno dei temi su cui sta lavorando il Governo per frenare l’aumento dei casi di Covid-19