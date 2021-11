“Noi siamo in piena quarta ondata. Sta a noi far sì che non sia un ondatona, ma un’ondatina”. Così Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica, a margine dell’evento “Innovare e investire in Sanità”, organizzato a Roma da The European-House Ambrosetti. Secondo Ricciardi bisogna ancora stare molto attenti ai comportamenti personali: “Bisogna capire, e non tutti lo hanno capito, che la variante Delta è molto più contagiosa e letale rispetto alla variante originale di Wuhan, quindi bisogna stare attenti. Se staremo attenti sarà un Natale tranquillo, non un Natale di assembramenti e feste affollate, ma sarà un Natale che potremo festeggiare serenamente”.

Rispetto alla durata del Green pass, oggi estesa a un anno, Ricciardi specifica: “Le misure organizzative e gestionali devono seguire l’evoluzione del virus – dice – Con la prima variante si era protetti per 9-12 mesi; con la variante Delta dopo 6 mesi la protezione scema, quindi bisogna mano mano adeguare la durata del pass”.