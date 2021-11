“L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti”. Esordisce con le parole di Silvio Berlusconi del 1994, quando l’ex Cav annunciò la sua “discesa in campo”. Questa volta, però, è il rapper milanese Fedez. Che nel proprio videomessaggio dice: “Ho scelto di farlo per frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo a un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti”. Fedez ha diffuso il video per promuovere il nuovo album, Disumano, che uscirà il 26 di novembre