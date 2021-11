Attraverso i social, il gruppo musicale si è scusato: “Ci siamo divertiti molto ieri a sera a Welcome to Rockville. Sophia si è fatta trasportare. Non ce lo aspettavamo e non è qualcosa che vedrete nuovamente ai nostri spettacoli”. La cantante è stata una concorrente dell’undicesima stagione di The Voice USA, andata in onda nel 2016. Quando ha preso parte al talent aveva 31 anni, in passato è stata una studentessa di medicina, prima di inseguire la passione per la musica.

rockville is really crazy ???????????? pic.twitter.com/6ekkc0XahC — jayde ???? (@jaydetbh) November 12, 2021