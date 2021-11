Riceviamo lezioni di giornalismo da autorevoli docenti, indignatissimi perché diamo notizie vere su Renzi (come su tutti) e perché i pm di Firenze indagano su notizie di reato. David Parenzo, noto per non aver mai dato una notizia in vita sua e sinceramente sgomento dinanzi all’oggetto misterioso, dice che pubblicare i finanziatori di un senatore […]

Finanziamenti “Prende più multe che caffè”: Lotti si faceva pagare pure le ammende Alla fine viene fuori che Open saldava anche le infrazioni stradali: “Si piglia più multe che caffè”, lamenta Alberto Bianchi, presidente del think tank renziano. “Infatti, ma non importa – replica la collaboratrice Carole Schmitter – visto che paga la Fondazione”. Le sanzioni erano addirittura inserite nelle scritture contabili di Open: una voce che nel […] Di m. gra.

Esclusivo “Ho denunciato ecco perché mi hanno licenziata”. “Pfizer-gate”: parla la whistleblower Intervista a Brook Jackson, la manager del caso Ventavia che ha svelato anomalie ed errori nei trial di fase III Di Peter D’Angelo e Maddalena Oliva

Scuola In quarantena con 3 casi: il protocollo è impossibile Il governo ha previsto lo stop alle lezioni se compare un piccolo focolaio, ma le Asl bloccano ancora le classi con un solo positivo, come accadeva prima Di Natascia Ronchetti

Milano-Cortina Per i Giochi “a costo zero” arrivano altri 324 milioni Olimpiadi. Oltre al miliardo già stanziato, nella manovra spuntano nuovi fondi. Sala e presidenti leghisti gongolano, ma le opere non saranno finite in tempo Di Lorenzo Vendemiale

Spazzacorrotti. Come andò “Fu una lotta”: blitz, vertici e voti segreti per le fondazioni La legge che a qualcuno mise molta fretta ebbe un parto difficile, quasi fortunoso. Ha dovuto superare assalti tramite emendamenti e vertici notturni infiniti, quella Spazzacorrotti faticosamente approvata in via definitiva il 18 dicembre 2018, cioè in pieno governo gialloverde, con il Pd a votare contro e la Lega a dire sì assieme al Movimento, […] Di Luca De Carolis

Fact checking Ma quali hacker: è solo attività dell’antiriciclaggio Matteo Renzi definisce l’inchiesta nei suoi confronti “un hackeraggio di Stato”. Sono parole usate venerdì sera nel salotto di Otto e mezzo, ospite di Lilli Gruber, a confronto con Marco Travaglio e Massimo Giannini, direttori del Fatto e della Stampa. “Hanno preso il telefonino di centinaia di persone – ha detto Renzi – Hanno preso […] Di Marco Grasso

Inchiesta Open. Ultime cartucce Insulti, minacce e altre bugie. Lo show del senatore d’Arabia Operetta – Pochi argomenti e zero risposte. Rottama Rondolino e fa pure finta di aver rinunciato a vedere la partita della nazionale – Di Daniela Ranieri

Strategie renziane La “bestiolina” contro Emiliano: le pagine social per ridicolizzarlo Non solo gli “oppositori” del Movimento Cinque Stelle e i giornalisti del Fatto. A meritare le speciali attenzioni della “Bestia” renziana c’erano anche gli avversari interni. È il caso di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che nel 2017 sfida Matteo Renzi alle primarie del Pd. Dall’inchiesta Open emerge infatti che la squadra social “unofficial” […] Di Marco Grasso

A sinistra ArticoloUno, “No all’annessione al Pd”. Proteste contro Speranza A Simone Bartoli, segretario regionale ArticoloUno Toscana, e i colleghi Dario Omenetto (Piemonte) e Pippo Zappulla (Sicilia) non è piaciuta l’adesione alle Agorà del Pd del loro segretario Roberto Speranza. Soprattutto non è piaciuta la dichiarazione “al Paese serve un nuovo Pd”. “Ai rischi di disorientamento e di delusione presenti a Sinistra – scrivono – […] Di RQuotidiano

No vax. A Milano il corteo “sfonda” in Duomo I manifestanti no vax e no pass sono riusciti in serata a entrare in piazza Duomo a Milano dopo aver aggirato il cordone delle forze dell’ordine utilizzando diverse vie laterali. Confusi con i milanesi impegnati nello shopping del sabato pomeriggio, i manifestanti sono comunque riusciti a entrare nella piazza principale della città che ieri il […] Di RQuotidiano

Cassino (Fr) Caso Mollicone, in aula la voce del teste suicida La voce di Santino Tuzi, il brigadiere dei carabinieri morto suicida e testimone chiave nell’omicidio di Serena Mollicone, è riecheggiata nell’aula di Corte d’Assise del tribunale di Cassino. La Corte – riferisce FrosinoneToday – ha ascoltato l’intercettazione telefonica tra il militare e la sua amante, Anna Maria Torriero, qualche ora prima che venisse interrogato: era […] Di RQuotidiano

Denuncia dei Muccioli “Sanpa”, aperta a Rimini inchiesta per diffamazione La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo sulla mini serie Netflix Sanpa, luci e tenebre di San Patrignano in onda a fine 2020, contro cui i figli di Vincenzo Muccioli, Giacomo e Andrea, hanno presentato querela ipotizzando il reato di diffamazione. L’inchiesta dovrà stabilire se i contenuti della serie abbiano davvero e in che […] Di RQuotidiano

Assunzioni Ministero della Cultura, l’infornata dei 28 dirigenti a chiamata diretta di Franceschini Da domani entreranno in carica 28 nuovi dirigenti al Ministero della Cultura, dalle soprintendenze agli archivi. Tutti gli istituti avranno un loro dirigente esclusivo. Ma c’è una particolarità: tutti e 28 i nuovi nominati non hanno superato un concorso pubblico per dirigenti. Per questo già da giorni se ne parla nelle chat interne dei dipendenti […] Di Leonardo Bison

Ministero istruzione L’odissea di noi supplenti non pagati da mesi Cinque mesi e siamo ancora senza stipendio. Il cattivo pagatore è il Ministero dell’Istruzione che si difende: dipende da quello dell’Economia. La verità è imbarazzante: i soldi nei capitoli di spesa non ci sono. Eppure si procede con nuove assunzioni senza aver di come pagarle. Sono centinaia i docenti, me inclusa, che hanno lavorato con […] Di Maria Cristina Fraddosio

Glasgow Cop26, l’accordo siglato è al ribasso non c’è nemmeno l’uscita dal carbone La novità è il nome: l’accordo uscito dalla Cop26 si chiama Glasgow Climate Pact, cioè Patto sul clima di Glasgow. Dopo due settimane di negoziati che hanno caratterizzato il summit sul clima delle Nazioni Unite, di alzare l’asticella degli obiettivi già previsti nel 2015 con l’accordo di Parigi non si è visto traccia. Il patto […] Di RQuotidiano

Calcio under 17 Avola, tifoso insegue l’arbitro e spara Un tifoso della squadra di casa, dopo un incontro di calcio Under 17 tra Virtus Avola e Rg, finito 2-2, ha inseguito l’arbitro armato con una pistola a salve e dopo avergliela puntata contro ha esploso tre colpi in aria. E accaduto mercoledì scorso nel Siracusano. Il Giudice sportivo ha multato la Virtus Avola con […] Di RQuotidiano

L’analisi meteo Coldiretti: da ottobre sei nubifragi al giorno Dall’inizio dell’autunno si contano in tutta Italia più di 6 nubifragi al giorno tra bombe d’acqua, tempeste di vento, e tornado che hanno provocato morti, feriti e danni. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova perturbazione con l’allerta meteo della protezione civile arancione […] Di RQuotidiano

Detrazioni casa Bonus edilizi, la stretta e il caos sui lavori Dl anti-frode. Le nuove improvvise regole hanno bloccato le domande. Più spese per adeguarsi Di Patrizia De Rubertis

Insieme al Segretario Usa La rivista dell’Isis minaccia Di Maio La rivista dell’Isis Al Naba torna a minacciare l’Italia e il ministro degli Esteri, pubblicando una foto di Luigi Di Maio in occasione del vertice della coalizione anti-Daesh del giugno scorso a Roma insieme al Segretario di Stato Usa Antony Blinken. Nell’articolo dal titolo “Perché il Califfato li spaventa!” anche un accenno alla conquista di […] Di RQuotidiano

Turchia Il Sultano vuol recuperare popolarità a spese dei curdi Il nemico di sempre. Il presidente spera di annullare ogni opposizione. Demirtas, leader del partito Hdp, resta in carcere, e lo segue pure la moglie: due anni e mezzo per frode Di Roberta Zunini

Ecuador Ennesimo massacro in carcere tra bande di detenuti: 58 morti Una guerra per bande nel penitenziario El Litoral, la prigione più popolata di Guayaquil, ha provocato 58 morti e 12 feriti. Il bilancio è stato confermato dal governatore della provincia di Guayas, Pablo Arosemena. Secondo il quotidiano Expreso le violenze nel padiglione 2 sono durate ben 14 ore prima che i reparti antisommossa riuscissero a […] Di RQuotidiano

Lockdown ambientale Allarme smog: a Delhi scuole chiuse da domani Il “chief minister” di Nuova Delhi Arvind Kejriwal ha predisposto una serie di misure straordinarie, a partire dalla chiusura delle scuole da domani e per una settimana, a causa dei livelli eccezionali di smog che persistono sulla città e che, in questo periodo dell’anno, aumenta drasticamente a causa della pratica del debbio (l’incendio degli scarti […] Di RQuotidiano

Filippine e parenti La figlia di Duterte e il figlio di Marcos per le presidenziali La figlia del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte, Sara Duterte, ha registrato la sua candidatura alla vicepresidenza nelle elezioni del 2022 ed è stata scelta per correre in tandem con Ferdinand Marcos jr. figlio dell’ultimo dittatore del Paese Ferdinand Marcos (che governò, con l’appoggio americano dal 1965 al 1986) e di Imelda, la first lady […] Di RQuotidiano

In sala dal 16.12 Ora il diavolo veste “Gucci”: Gaga sembra Lady Macbeth Il film di Scott sul delitto commissionato dalla Reggiani è un perfetto blockbuster con grandi interpreti, lusso, lacrime e compassione per la protagonista: “Mi sono ispirata alla Loren” Di Guido Biondi