La prima di Draghi – Pensioni – Il premier dice ai sindacati: “Pensate ai futuri lavoratori”, ma è andato in quiescenza a 59 anni a 14mila euro lordi mensili

I nodi vengono al pettine tutti insieme. Chi, da Mattarella in giù, s’illudeva di mettere la camicia di forza alla politica – che è conflitto, dialettica, scontro di idee, di valori e di principi – con “un governo di alto profilo che non si identifichi con alcuna formula politica” formato da “tutte le forze politiche […]

Roma Droga dello stupro: beccati avvocati, prof e un senatore L’inchiesta – 39 arresti, pure la sorella della Muti e il partner del prete indagato a Prato per i festini col “Gbl”. Tra i clienti un politico che abita “davanti alla Cassazione” di Vincenzo Bisbiglia

Il mestiere e le sue armi Giornalismo in pezzi: invenzioni e scarpe Il libro – I ritratti di Agnelli, Olmi, Malaparte. Le cronache viste e ascoltate Chilometri percorsi per andare nei posti (altro che guardare sul web) E poi intuito, fino a far diventare vero qualcosa soltanto per averlo scritto di Massimo Fini

Le trattative Oggi l’ok alla manovra: sberle a tutti i partiti Questo è il momento di dare, aveva detto Mario Draghi qualche tempo fa. Ecco quel momento pare definitivamente passato. La cabina di regia della maggioranza – che ieri ha discusso la legge di Bilancio che il governo dovrebbe approvare oggi in Consiglio dei ministri (comunque in ritardo sui tempi di legge) – ha dovuto prendere […] di Marco Palombi

Matteo il saudita Renzi diserta il Senato e pontifica dall’Arabia È tardo pomeriggio quando il dibattito politico italiano incontra l’arte surrealista. Dall’Arabia Saudita, dove si trova per un evento della fondazione FII Institute per cui ha disertato il Senato, Matteo Renzi pontifica sui diritti civili e sull’affossamento del ddl Zan: “Per mesi ho chiesto di trovare un accordo, hanno voluto lo scontro e queste sono […] di Lorenzo Giarelli

Il Movimento 5S, Conte vuole blindare il voto sui 5 vice: si sceglieranno online anche i coordinatori La sospiratissima segreteria del Movimento con i cinque vicepresidenti c’è. Ma a breve andrà anche votata dagli iscritti sul web, e in tempi di mareggiata costante per i 5Stelle ai piani alti temono brutte sorprese. Anche per questo, Giuseppe Conte sta pensando di “proteggere” i suoi vice allargando la votazione anche ai coordinatori dei quattro […] di Luca De Carolis

Fronte no vax “Minacce per avere l’esenzione” In tutta Italia – Intimidazioni ai medici per evitare il vaccino anti-covid di Natascia Ronchetti

Codici violati Furto di chiavi per i Qr code In rete certificato di “Hitler Adolf” Potrebbe esserci una falla nel sistema del Green pass europeo: alcune “chiavi” crittografiche private che permettono di generare il certificato verde utilizzabile in tutti i Paesi dell’Unione sarebbero state rubate e con quelle sono stati realizzati documenti che sono risultati perfettamente validi alla verifica con le app ufficiali. Quale sia la reale entità del furto […] di RQuotidiano

Casi in tutta Italia Allarme virus respiratorio nei neonati Èallarme per l’epidemia di virus respiratorio sinciziale che sta colpendo in tutta Italia bambini piccolissimi, con reparti pediatrici e terapie intensive piene di neonati con bronchioliti e polmoniti causate dal virus. A Padova sono 16 i piccoli ricoverati, di cui 4 in rianimazione, al Policlinico Umberto I di Roma 10, di cui 2, di appena […] di RQuotidiano

Sindaco di Milano No vax, su Telegram minacciano Sala: “Mi vogliono decapitare” Gli investigatori della Digos e della Polizia postale, coordinati dal capo del pool antiterrorismo milanese, il pm Alberto Nobili, stanno indagando sui messaggi di minacce contro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sono comparsi sul gruppo Telegram “Basta dittatura!-proteste”, nel quale sono iscritti oltre 8 mila No vax e No Green pass. Messaggi di […] di RQuotidiano

Presidente 2005-2015 Rimborsopoli Marche. Condannato Spacca Dopo due assoluzioni, arrivano le condanne per l’ex presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca e l’ex vice presidente del Consiglio regionale Giacomo Bugaro per i fondi dei gruppi consiliari e dei consiglieri regionali. Spacca, ex Pd, alla guida della Giunta dal 2005 al 2015, è stato condannato ad un anno e otto mesi, mentre […] di RQuotidiano

La tragedia di Verona Bimbe uccise, ritrovato il corpo della madre I vigili del fuoco e gli uomini della squadra mobile della questura di Verona hanno ripescato ieri nell’Adige il corpo senza vita di Sachithra Ninansala Fernando Dewendra Mahawaduge, la donna cingalese 34enne scomparsa e sospettata di aver ucciso le sue figlie di 3 e 11 anni che erano ospiti della comunità educativa “Mamma Bambino”. La […] di RQuotidiano

In rete E per i party coi soldi dei fedeli Don Spagnesi vuole il patteggiamento Era finitonella bufera dopo che il suo compagno era stato fermato mentre ritirava da uno spedizioniere un litro di Gbl, la droga dello stupro. Poi si era scoperto che usava soldi delle offerte per comprare stupefacenti da usare durante festini a base di sesso. Ora Don Francesco Spagnesi, ex parroco della chiesa dell’Annunciazione alla Castellina […] di Marco Franchi

Via la toga Giorgianni, giudice comiziante no vax sospeso dal Csm Via la toga e al posto della retribuzione un assegno alimentare. La Sezione disciplinare del Csm ha così sanzionato il giudice Angelo Giorgianni, consigliere alla Corte d’appello di Messina e già sottosegretario all’Interno con il governo Prodi, per l’intervento fatto alla manifestazione del 9 ottobre scorso dei no green pass a Roma, che poi sfociò […] di RQuotidiano

Anguillara veneta Il Comune leghista spende 10 mila euro per Bolsonaro Che Jair Bolsonaro, controverso presidente del Brasile accusato di razzismo, negazionismo sul Covid e mancato rispetto dei diritti umani, sarebbe arrivato nel Comune del suo bisnonno Vittorio era noto dal 19 ottobre. Quel giorno infatti la giunta di Anguillara Veneta (Padova), guidata dalla sindaca vicina alla Lega, Alessandra Buoso, ha approvato una delibera di giunta […] di Giacomo Salvini

Protesta a Milano 2021, fuga dal “Titanic” del San Raffaele: “Manca personale, ma costruiscono ancora” Un Titanic che si infrange contro il famoso iceberg. Solo che a danzare sul ponte del transatlantico (di cartone) non ci sono Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, ma i lavoratori dell’ospedale San Raffaele di Milano. E anche l’iceberg non è fatto di ghiaccio, ma di mattoni, come il nuovo polo chirurgico dell’ospedale privato di proprietà […] di Andrea Sparaciari

L’ordinanza di Latini Terni, il sindaco vieta i vestiti “indecorosi” Fa discutere l’ordinanza del sindaco di Terni Leonardo Latini che, per contrastare “il fenomeno della prostituzione”, impone il divieto, in alcune vie della città, “di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo”. Peccato che nelle stesse […] di RQuotidiano

The Afghan Eye Talib in guerra contro le fake news Da account indiani partono notizie fasulle che poi arrivano in Occidente: un sito svela come scoprirle di Roberta Zunini

Regno Unito Povero 007, i suoi segreti sono affidati ad Amazon Appalto milionario – La ministra dell’Interno, Priti Patel, assegna all’azienda Usa la custodia dei dossier dei Servizi di Sua Maestà. I laburisti allarmati per la sicurezza di Giampiero Gramaglia

Iran Nucleare, Teheran annuncia ripresa negoziati: l’Ue resta cauta Il viceministro degli Esteri e capo negoziatore di Teheran, Ali Bagheri, ha annunciato via Twitter, dopo un incontro a Bruxelles con i mediatori della Ue, la ripresa dei negoziati. L’Iran ha accettato di tornare al tavolo delle trattative sul nucleare a Vienna entro novembre. I colloqui erano sospesi dal giugno scorso, dopo l’elezione a presidente […] di RQuotidiano