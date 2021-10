“È evidente che nella giornata di ieri si è sancita una rottura della fiducia con Italia Viva, ma riguarda tutta la parte che ha votato in quel modo. Lo dico anche per Forza Italia. Dove sta Fi? Con Pillon e Orban? Non dovrebbe stare con von del Leyen che è la principale avversaria di Orban ? Ieri sono stati fatti molti giochi politici, è stato il secondo tempo della sconfitta delle amministrative, ma giocata sulla pelle delle persone. Ciò che è accaduto ieri ci farà riflettere sul futuro”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio Immagina rispondendo ad alcune domande di militanti del Pd che chiedevano di non fare più alleanze con Italia Viva. Dopo il voto della tagliola sul Ddl Zan, ha aggiunto Letta, “Italia viva immediatamente ha cominciato a prendersela con noi. Chi reagisce così ha qualcosa da nascondere. Una reazione così vocale, sguaiata, la dice lunga”