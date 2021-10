“Ma no, parliamo di problemi concreti e di cose serie. Io non so cosa è successo al ministro Gelmini nelle dichiarazioni di ieri che sono anche assolutamente contrarie alla realtà. Per esempio, per quanto riguarda i rapporti con i nostri ministri al governo, c’è stata sempre una riunione dei tre ministri con i vertici di Forza Italia ogni settimana. Oggi i giornali hanno parlato di separazioni, tutte cose esagerate. Non c’è assolutamente nulla di cui io mi debba preoccupare”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sulle parole della ministra Mariastella Gelmini, entrando al pre vertice del Partito popolare europeo (Ppe).