Momenti di tensione, ieri, a Trieste, per i giornalisti che hanno provato a raccontare la protesta dei no green pass. In particolare, il giornalista di La7, Carmelo Schininà, è stato preso di mira più volte dai manifestanti nel corso della giornata. In serata, da piazza Unità d’Italia, è stato accerchiato da centinaia di persone e quando è iniziato il collegamento, in diretta, sono iniziati gli insulti e i fischi. Qualcuno, come si vede nel video, ha anche provato a raggiungere il cameraman. Il collegamento, molto probabilmente, è stato interrotto anzitempo.