I momenti di tensione che hanno caratterizzato la giornata di protesta, a Trieste, delle persone scese in strada per esprimere il proprio dissenso nei confronti del certificato verde, hanno coinvolto anche manifestanti e giornalisti. In particolare, si è assistito alle aggressioni verbali nei confronti di diversi cronisti. Nel video, inoltre, l’aggressione verbale diventa fisica: alcune persone allontanano, con alcune spinte, un giornalista. Poi lo circondano, insultandolo, perché se ne vada definitivamente.