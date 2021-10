Insieme costituiscono una delle aree maggiormente produttive del Paese. Ma in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano è anche alta la percentuale dei non vaccinati, in tutti e tre i casi sempre sopra la media nazionale del 14,6%, con l’Alto Adige che raggiunge il 20,4%, il Friuli Venezia Giulia il 16,3, il […]

Il segretario a Draghi La Cgil: “Niente chiacchiere: serve un atto concreto per sciogliere Fn” Una piazza così gremita nella Capitale non si vedeva da anni, almeno dai tempi delle proteste contro il Jobs act e l’abolizione dell’articolo 18. “Siamo 200 mila” dicono gli organizzatori; “al massimo 60 mila”, correggono dalla Questura nel ricorrente balletto di cifre. Fatto sta che la marea rossa – con chiazze di verde e blu […] di Vincenzo Bisbiglia

I personaggi Lamorgese, Speranza, Figliuolo: il cono d’ombra sul Trio Lucano Si registra un principio di cono d’ombra per il trio lucano. Per quelle coincidenze così singolari da risultare irripetibili, ha domicilio d’affetti e larga parentela a Potenza, lungo la via Pretoria che segna il nuovo umanesimo del capoluogo della Basilicata, il gruppo di comando dell’emergenza pandemica. Ministra dell’Interno, ministro della Salute e Commissario ai vaccini, […] di Antonello Caporale

Così Landini svecchia la piazza e ai leader lascia la foto di famiglia Ristabilite le proporzioni, riposte le aste e piegate per benino le bandiere, la Cgil lascia a piazza San Giovanni i palloncini rossi, saluta i celerini, oggi per fortuna sfaccendati, e fa ritorno ai torpedoni. Duecentomila, forse un po’ di meno, ma tanti come mai da anni a questa parte non si vedevano. Un fiume di […] di Antonello Caporale

L’altro corteo I No Pass stavolta non sfondano (neanche tra l’estrema destra) I No Green Pass a Milano hanno fatto 13. Tanti, da agosto, i loro cortei senza l’autorizzazione della Questura. Ieri, poi, chi ha esposto lo striscione: “Solidali non con la Cgil ma con i portuali”, ha avuto la “spinta” di circa 50 presunti anarchici. Fino a tarda sera c’era chi, meno di cento, ha tentato […] di Davide Milosa

5 milioni alle urne Ballottaggi in 10 capoluoghi: Roma e Torino le sfide cruciali Tutti gli occhi sono puntati su Roma e Torino dove i candidati di centrodestra e centrosinistra si sfidano al ballottaggio per raccogliere l’eredità delle sindache del M5S Virginia Raggi e Chiara Appendino. Nella Capitale il tribuno radiofonico Enrico Michetti (sostenuto dal centrodestra) corre contro l’ex ministro dell’Economia del Pd Roberto Gualtieri, sotto la Mole la […] di Giacomo Salvini

A fratello e nipote Mafia, sequestrati 4 milioni di euro alla famiglia Riina Duro colpo al patrimonio della mafia corleonese. Beni per un valore di 4 milioni di euro sono stati confiscati agli eredi di Totò Riina, tra cui Mario Salvatore Grizzaffi e Gaetano Riina, rispettivamente nipote e fratello del boss morto nel 2017, e a presunti fiancheggiatori che avrebbero favorito la latitanza del boss Bernardo Provenzano. Obiettivo […] di RQuotidiano

Strage senza fine Incidenti sul lavoro. Altre due vittime a Pisa e Chieti Non si ferma la strage delle morti sul lavoro. Dopo le 4 vittime di venerdì, ieri se ne sono registrate altre due: un operaio in Provincia di Pisa e un altro nel Chietino. Il primo lavoratore, 47 anni, è morto mentre era al lavoro in una ditta di materiali edili per cantieri a Santa Croce […] di RQuotidiano

Napoli Whirlpool scarica gli operai e il governo: tra una settimana licenzierà 330 persone I 330 licenziamenti alla Whirlpool di Napoli ci saranno. Dopo due giorni di trattative al ministero dello Sviluppo economico tutto ciò che si è riusciti a strappare dalla multinazionale degli elettrodomestici è un nuovo mini-rinvio di una settimana. Ma è un posticipo virtuale, perché in realtà è stato concesso solo dopo che il Tribunale di […] di Roberto Rotunno

‘Tangenti su espropri’ Lavori a Sigonella, arrestati 2 ufficiali dell’Aeronautica “Purtroppo non è stata una cosa semplicissima, si aspettano a Roma qualcosa, ve lo dico chiaramente fuori dalle righe”. Si definisce un “ambasciatore che non porta pena”, il luogotenente Giuseppe Laera, in servizio al reparto Genio dell’Aeronautica militare di Bari, che stando alle intercettazioni sembra chiedere senza troppi sottintesi una “tangente” alla società perché l’esproprio […] di Saul Caia

Inaugurate da Charlène Sisma Abruzzo, già marce le scuole donate “Costate oltre 5 milioni, ora ci piove dentro” C’era una volta una vera principessa, il marito con la corona, un palazzo di stucchi dorati e tende vellutate e un regno da governare. Quindi, c’erano tutti gli ingredienti della favola, due anni fa a Isola del Gran Sasso, quando Charlène, moglie di Alberto II di Monaco, è venuta a inaugurare la scuola elementare che […] di Antonio D’Amore

Allarme legambiente “Nel Pnrr fondi insufficienti, solo 30mila per ogni istituto” “I cinquecento milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi alla ristrutturazione degli edifici scolastici, rischiano di servire a poco”. A lanciare l’allarme è Legambiente che nei giorni scorsi ha presentato l’annuale rapporto sulla qualità dell’edilizia scolastica e dei servizi. L’associazione quest’anno si è dedicata in particolare […] di Alex Corlazzoli

Rivolte in carcere del 2020 Morti in cella a Modena. C’è un ricorso alla Cedu Le famigliedi 2 degli 8 detenuti morti durante la rivolta scoppiata nel marzo 2020 nel carcere di Modena presenteranno ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro l’archiviazione del fascicolo, decisa a giugno. Il ricorso sarà sottoscritto dall’avvocato Luca Sebastiani, che difende i parenti di Chouchane Hafedh e di Baakili Ali, e predisposto anche dall’avvocato […] di RQuotidiano

Parola di Papa Francesco “Ora salario universale e meno ore di lavoro” Un reddito minimoper tutti e meno ore di lavoro per far lavorare più persone. È la ricetta per un’economia dal “volto umano” consegnata da Papa Francesco nel videomessaggio inviato all’incontro dei Movimenti Popolari. Per il dopo-pandemia occorre scegliere “la strada più difficile”, ha detto il Pontefice, senza tornare agli schemi del passato perché sarebbe “suicida”, […] di RQuotidiano

Reggio, tre arresti Calabria, sequestrati 235 ghiri congelati I carabinierihanno sequestrato a Delianuova, nel Reggino, le carcasse di 235 ghiri tenute in sacchetti di plastica conservati in un congelatore da tre persone, arrestate con l’accusa di cattura e uccisione di animali di specie protetta. I militari, nell’ambito del medesimo servizio, hanno anche trovato numerosi esemplari di ghiri vivi che erano tenuti in gabbie. […] di RQuotidiano

Giornalista del Tg1 “Cronisti minaccia per la mafia” Il Gup sulle botte alla Mazzola Il giornalista è ”una minaccia seria per le associazioni mafiose, in quanto con il proprio lavoro è in grado di provocare un grave vulnus al muro di omertà che protegge le vicende criminali”. Lo si legge nelle motivazioni con cui il gup di Bari Giovanni Anglana, il 15 aprile, ha condannato la 44enne Monica Laera, […] di RQuotidiano

La pandemia e noi Democrazia-omertà:il “mondo di dopo” Col virus è stravolto il principio-cardine su cui si basa il mondo in cui viviamo. Ci viene chiesto di accettare, senza discutere. Che fine fa il diritto di contestare, di mettere in dubbio, di porsi domande? di Barbara Stiegler

Afghanistan Famiglia uccisa “per sbaglio”: gli Usa offrono un risarcimento Lo scorso 17 settembre, dopo ‘soli’ 19 giorni di ritardo, il generale Kenneth McKenzie, capo del Central Command del Dipartimento della Difesa, aveva ammesso davanti alla stampa che l’attacco del 29 agosto via drone armato di missili contro un gruppo di terroristi dell’Isis-K a Kabul “è stato un tragico errore”. Dopo aver chiesto dunque scusa, […] di Roberta Zunini

Paul McCartney “È sempre l’eros a ispirarmi e con l’Lsd ho avuto fortuna” Il 9 novembre, in contemporanea mondiale, esce il cofanetto deluxe “The Lyrics – Parole e ricordi dal 1956 a oggi”: autobiografia del Sir in 154 canzoni, dagli esordi ai Beatles agli Wings di Paul McCartney