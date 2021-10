Momenti di tensione al presidio davanti al porto di Trieste questa mattina quando Fabio Tuiach, ex pugile ed ex consigliere comunale, noto per le sue posizioni estremiste, ha tentato di bloccare l’accesso al porto. Tuiach è stato fermato dagli stessi portuali presenti al presidio.

Già prima l’ex consigliere comunale aveva aizzato la folla: “Noi portuali abbiamo sempre lavorato anche quando è esplosa la pandemia. Tanti hanno preso il Covid qua, ma noi prima abbiamo sempre lavorato e fino a ora non ci siamo mai fermati, invece adesso per farci lavorare ci viene chiesto il Green pass. Non possiamo essere obbligati a questo per poter lavorare”.

Dopo il momento di agitazione, per allentare la tensione la folla intorno ha intonato qualche canzone tipicamente triestina e poco dopo c’è stato uno scroscio di applausi.