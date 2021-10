Il 9 ottobre a Roma si è tenuto il corteo dei No Green pass in piazza del Popolo, una protesta, in principio pacifica, che si è trasformata in ore di tafferugli e scontri con la polizia. I manifestanti si sono riversati nelle vie del centro, dove le forze dell’ordine hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni. Al momento sarebbero quattro le persone arrestate e tra queste compare il leader di Forza nuova Giuliano Castellino, che era sotto regime di sorveglianza speciale e che ha violato numerose prescrizioni, è stato fermato. Lungo via del Corso ci sono ancora parti di impalcature, monopattini, sanpietrini e cocci di bottiglia. Tutta l’area del centro storico e in particolare i palazzi istituzionali sono presidiati dalle forze dell’ordine, con diversi blindati.