Scontri con le forze dell’ordine e sede della Cgil assaltata a Roma durante la consueta manifestazione del sabato dei No Green Pass. Nella Capitale le due manifestazioni autorizzate – una in piazza del Popolo e l’altra partita da piazza Bocca della Verità – sono presto sfociante nella violenza. I primi momenti di tensione si sono verificati in piazza del Popolo, dove erano presenti circa 10mila persone, quando un manifestante è salito su un blindato e all’ingresso di via del Babuino c’è stato un lancio di sedie contro gli agenti schierati.

Scontri e lancio di fumogeni anche quando i manifestanti hanno incontrato il blocco di poliziotti e finanzieri schierati in assetto antisommossa per bloccare l’ingresso in piazzale Flaminio. Nel tentativo di aggirare il blocco i No Green pass, tra cui molti elementi di Forza Nuova, sono venuti a contatto con le forze dell’ordine e si sono registrati momenti di tensione, con un paio di manifestanti finiti a terra durante una manovra di un blindato in retromarcia. Il corteo ha ‘sfondato’ il cordone e ha proseguito la propria marcia bloccando il traffico. Anche in via del Parlamento, alle spalle di Montecitorio e Palazzo Chigi, i manifestanti del corteo hanno di nuovo fronteggiato il cordone delle forze dell’ordine: anche in questo caso, in prima fila si trovavano diversi leader di Forza Nuova che davano disposizioni ai manifestanti di tenersi dietro la testa del corteo spontaneo che si è creato.

Un gruppo di partecipanti, principalmente di estrema destra, si è fermato poco dopo davanti alla sede della Cgil vicino a villa Borghese e ha tentato di entrare nel palazzo del sindacato, scontrandosi nuovamente con il gruppo di agenti che presidiava la zona. Dopo aver vandalizzato l’ingresso, in centinaia sono rimasti sulle scalinate del palazzo del sindacato, tra cui il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e quello romano Giuliano Castellino, intonando il coro “giù le mani dal lavoro” e “sciopero”.

Alcune centinaia di manifestanti contro il Green Pass hanno provato a raggiungere Palazzo Chigi, esplodendo bombe carta lungo il percorso. Al momento il corteo è all’altezza di piazza San Silvestro e si sta mantenendo a distanza dal cordone delle forze dell’ordine. Molti manifestanti hanno il volto coperto e anche qui sono presenti anche esponenti di Forza Nuova, con le bandiere tricolore. Su via del Tritone sono stati lanciati molti fumogeni. La polizia – che ha effettuato diversi fermi – ha risposto con cariche di alleggerimento e l’uso di idranti per provare a far indietreggiare il corteo. Le tensioni vanno avanti ormai da ore con gli agenti in assetto anti-sommossa che presidiano l’ingresso di piazza Colonna e provano a disperdere i manifestanti, che lanciano petardi e bombe carta.

Articolo in aggiornamento