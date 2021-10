“Sulla crisi climatica, molti hanno riconosciuto l’urgenza e la necessità di azione. Sappiamo che la crisi climatica è una realtà. Noi Paesi del G20, come più grandi inquinatori mondiali, produttori fino all’85% delle emissioni, abbiamo una responsabilità urgente di agire e una grande opportunità per farlo. I Paesi del G20 si sono impegnati per poter mitigare la gran parte degli effetti del cambiamento climatico” e “dobbiamo farlo adesso“. Lo ha dichiarato la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, nel suo intervento al settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti del G20 (P20) al Senato.