L’aereo di piccole dimensioni precipitato a San Donato Milanese, in provincia di Milano, si è schiantato su una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus. Gli abitanti della zona hanno sentito un sibilo fortissimo e poi un’esplosione, causata dallo schianto. Le fiamme hanno avvolto la palazzina di due piani in via 8 ottobre 2001, angolo via Marignano, a pochi passi dalla sede dell’Eni di San Donato e dal capolinea della metropolitana gialla di Milano. I vigili de fuoco sono al lavoro per domare l’incendio e per mettere l’area in sicurezza. Nel video, i detriti sparsi a decine di metri dal luogo dell’impatto e i resti del piccolo velivolo.