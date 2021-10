Un sibilo, il motore in fiamme, poi l’impatto che ha fatto tremare i vetri delle abitazioni, “come una boma”. Così i testimoni hanno descritto gli attimi precedenti e quelli successivi alla caduta di un ultraleggero a Milano. Il Piper PC-12 è precipitato in via Marignano all’angolo via 8 ottobre 2001 a Milano, nella zona sud ovest della città, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Linate. A bordo del velivolo c’erano otto persone: il pilota, il copilota, cinque adulti e un bambino, tutti morti. Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e il personale del 118. Il piccolo aereo è fortunatamente caduto su un edificio vuoto, una stazione degli autobus in costruzione, vicino al parcheggio della metropolitana gialla stazione San Donato.

L’ultraleggero, alcune auto e la palazzina – che era chiusa – sono andati in fiamme. Secondo i primi riscontri il Piper – decollato da Linate alle 13.04 – avrebbe perso rapidamente quota fino a colpire la struttura. Tre i minuti di volo, il tempo di percorrere 19 km e raggiungere la quota mille metri, poi un rallentamento e l’impatto. L’aereo, con a bordo i piloti e sette passeggeri, era diretto verso la Sardegna, ad Olbia. La centrale operativa del 118, allertata da diverse telefonate, ha inviato sul posto elisoccorso, automedica e quattro ambulanze. Per i passeggeri purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il pilota del Piper era un cittadino tedesco e a bordo, tra i sei passeggeri, c’era anche una cittadina francese. L’Areu spiega che sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi.

Gli abitanti della zona hanno sentito come un sibilo fortissimo e poi un’esplosione, causata dall’impatto dell’ultraleggero, altri invece hanno visto le fiamme anche prima dello schianto. Immediatamente il fuoco ha avvolto la palazzina di due piani a pochi passi dalla sede dell’Eni di San Donato e dal capolinea della metropolitana gialla di Milano. Al momento sono in corso le operazioni di verifica per escludere con certezza che altre persone siano coinvolte. Le fiamme sono state spente e i pompieri sono al lavoro per mettere in sicurezza l’edificio.

“L’aereo aveva un motore in fiamme ed è venuto giù in picchiata, non si sono viste manovre, ma è proprio precipitato” hanno raccontato alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente. Un ragazzo ha parlato di “eliche che si fermavano, poi ho sentito le finestre tremare e, come nei film, sono andato alla finestra e ho visto una colonna di fumo alzarsi”. “Abbiamo prima sentito come un rombo provenire dall’alto. Poi abbiamo sentito un’esplosione, sembrava una bomba, e la terra che tremava – ha raccontato il titolare della pizzeria si trova in via Marignano – Siamo stati i primi ad accorrere sul posto, bruciava tutto. Sono sconvolto perché ho visto il corpo di un bambino”.

L’aereo è precipitato all’angolo di via 8 ottobre 2001, così intitolata per ricordare la strage di Linate quando morì anche un residente di San Donato tra le 118 vittime dell’incidente aereo. Sul posto è arrivata anche la procuratrice aggiunta di Milano, Tiziana Siciliano. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta sull’incidente aereo avvenuto a San Donato Milanese e disposto l’invio di un’investigatore sul posto. “L’impatto è stato devastante”: lo ha spiegato Carlo Cardinali, funzionario dei vigili del fuoco di Milano, accorsi immediatamente a San Donato Milanese (Milano) dove un aereo si è schiantato contro una palazzina. “Attualmente è stato individuato un solo corpo”, ha aggiunto spiegando che l’aereo è finito contro la facciata dall’edificio.