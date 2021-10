Insieme per parlare del nuovo disco, “Siamo qui”, in uscita il 12 novembre, “come da tradizione”, ma distanti su tutto il resto, soprattutto sulle posizioni riguardanti la pandemia da Covid19. In un video pubblicato da Vasco Rossi sui suoi profili social, il cantante è a colloquio con il giornalista Red Ronnie, ma solo per raccontargli dell’ultimo album, come specifica lui stesso all’inizio della clip. “Voglio dire subito che mi dissocio da tutte le cose che Red Ronnie dice in giro e nelle varie televisioni. Mi dissocio completamente. Non sono d’accordo su niente”, esordisce Vasco Rossi. “È un incontro tradizionale – chiarisce poi sorridendo – Dove spiego a Red Ronnie il nuovo disco, ma non sono responsabile di quello che lui capisce”.

Red Ronnie, ospite questa sera de La Confessione, ha più volte espresso la sua contrarietà al green pass. Mentre dal canto suo, Vasco Rossi, ha sempre promosso la vaccinazione e prudenza nei confronti del Covid.