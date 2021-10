Il presidente della Repubblica cerca casa. In vista dell’addio al Quirinale – il suo mandato scade a febbraio – Sergio Mattarella si prepara a tornare a una vita da privato cittadino: e a questo scopo ha visitato, valutandolo per un affitto, un appartamento nella zona Nord-Est di Roma, al confine col centro storico. A raccontare la storia è il Corriere della Sera. Siamo a metà strada tra Villa Borghese e Villa Ada, a due passi dal palazzo della Zecca dello Stato. L’immobile – 120 metri quadri circa in un palazzo signorile, salone luminoso, cucinino, due bagni, tre camere da letto – è abitato da una giovane coppia, che sta per lasciare la casa e ha già mandato la disdetta ai proprietari.

Questi, come spesso accade, hanno chiesto loro di ricevere nuovi potenziali inquilini in visita. E nel pomeriggio di mercoledì 29 settembre, accompagnato dalla figlia, alla porta si è presentato nientemeno che il capo dello Stato: con la ragazza che non ha resistito alla tentazione di chiedergli un selfie. A quanto riporta il Corriere, per Mattarella l’appartamento ha il pregio di essere molto vicino alla residenza di uno dei figli: e la sua richiesta all’agenzia immobiliare è che sia pronto e disponibile entro il prossimo dicembre. Una circostanza che allontana ancora di più l’ipotesi di un suo mandato-bis come massima carica dello Stato, a cui ha già detto di non essere interessato.