Migliaia di attivisti sono scesi in piazza a Milano per il corteo per il clima. Tra questi anche Greta Thunberg, la fondatrice svedese del movimento Fridays for future. In testa al corteo, la giovane attivista ha ballato, saltato e battuto le mani mentre intorno a lei gli altri manifestanti cantavano “Bella ciao“, in piazzale Cadorna.