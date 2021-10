“Il cambiamento arriverà dalle strade e non dai summit”. Greta Thunberg saluta con queste parole le decine di migliaia di studentesse e studenti che questa mattina hanno marciato per le strade di Milano per lo sciopero globale per il clima. “Due anni fa quando abbiamo manifestato per la prima volta ci prendevano in giro – ricorda Giorgio, un attivista ambientale milanese – adesso ci ascoltano ai vertici ma non basta, devono agire”. Il corteo partito da largo Cairoli ha attraversato la città fino ad arrivare vicino alla sede del vertice sul clima.