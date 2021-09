“Non mi aspetto molto da questo vertice. Mi aspetto che sia come tanti altri meeting, tante parole”. Greta Thunberg è arrivata oggi a Milano per intervenire al vertice Youth4Climate in preparazione alla Cop26. Un’opinione opposta a quella del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani che al contrario ripone “tante aspettative” nei confronti dell’evento. L’attivista svedese è arrivata accompagnata dagli altri attivisti della Climate Open Platform tra cui Fridays For Future Italia che non parteciperanno ai lavori del vertice, ma che nei prossimi giorni saranno nelle piazze di Milano per chiedere ai grandi della Terra “fatti e non solo parole”: