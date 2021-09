Tiene banco il tema green pass e Radio Rock 106.6 prosegue la sua speciale kermesse canora, intitolata ‘Vaccinarsi è rock’ che coinvolge vari personaggi per sensibilizzare le persone a vaccinarsi. Così, dopo il sottosegretario Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti, è stato Enrico Letta a cadere tra le grinfie del karaoke reporter Dejan Cetnikovic. Sul terrazzo del Nazareno, celebre sede romana del Partito democratico, Letta ha intonato un evergreen della musica italiana: La leva calcistica del ‘68 di Francesco De Gregori. Il brano è funto anche da pretesto per incoraggiare alla vaccinazione: “Vaccinarsi vuol dire non pensare solo a se stessi ma anche agli altri”.