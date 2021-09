Guido Bertolaso apre a una revisione dell’utilizzo delle mascherine, ora che i numeri della pandemia di Covid-19 stanno migliorando. “Si continua a essere prudenti, ma magari qualcosa che crea disagio come mascherine e distanziamento merita di essere riveduto e corretto. Non dico abolito, ma magari riorganizzato”, ha sottolineato in conferenza stampa il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia. “Io credo – argomenta – che se i numeri continueranno a essere così positivi, non solo in Lombardia, ma anche in tutte le altre regioni d’Italia, con qualche rara eccezione si può anche immaginare di dire che, laddove una regione è in zona bianca da più di 3 mesi, certe misure potrebbero anche essere alleggerite. Quindi l’uso della mascherina al di là dei luoghi molto affollati può essere in qualche modo ridotto“. La mascherina, continua, “è stata fondamentale per limitare la diffusione del Covid, ma oggi, con i numeri e con i dati che stanno migliorando, si può anche pensare di ridurre le misure per l’utilizzo. Questo non vuol dire che dobbiamo mollare la presa – precisa – Bisogna continuare a stare molto attenti”